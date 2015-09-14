ООН вважає, що одностороннє закриття кордонів в ЄС погіршить становище мігрантів

Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передають РИА Новости.

Заява УВКБ ООН прозвучала напередодні зустрічі Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу і відразу після того, як Німеччина оголосила про посилення контролю на кордоні.

"Нещодавні заяви про різні заходи прикордонного контролю, зроблені рядом європейських країн, викликані міграційною кризою, лише підкреслюють необхідність пошуку загальної європейської відповіді на проблему... УВКБ стурбоване, що поєднання різних односторонніх заходів може створити ситуацію, коли велика кількість біженців, які сподіваються отримати в Європі захист, гарантований міжнародним правом, опиняться в стані правової невизначеності", — наголошується в документі, опублікованому на сайті УВКБ ООН у неділю.

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На думку УВКБ ООН, така загальна відповідь Євросоюзу на міграційну кризу має ґрунтуватися на створенні ефективних центрів із прийому біженців за підтримки усіх зацікавлених сторін, включаючи УВКБ.

Такі центри повинні належним чином допомагати, реєструвати і оглядати мігрантів, які приїжджають із Греції, Італії та Румунії. Робота цих центрів має бути підтримана швидким впровадженням програми з переселення біженців, яка була запропонована Єврокомісією. Мігранти повинні бути переміщені в інші країни Євросоюзу на основі чесного механізму розподілу.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що країни Євросоюзу не повинні звертати уваги на країну походження біженців і повинні приймати людей, що втікають від війни з Сирії та інших гарячих точок. За його словами, ні релігія, ні переконання, ні філософія не можуть бути спірними питаннями, коли справа доходить до біженців.