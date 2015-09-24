У Сирії армія використовує російські літаки для ударів по ІДІЛ - ЗМІ

Про це повідомили спостерігачі правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, що базується у Великобританії, передає Reuters.

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Авіаудари, які почалися на початку тижня, супроводжувалися наземними атаками біля повітряної бази Квейріс на сході Алеппо.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія розмістила в Сирії 28 бойових літаків і планує перекидання двох тисяч військових. Зазначається, що бойові літаки розміщені на аеродромі у сирійській провінції Латакія.

Варто зазначити, що в районі сирійського аеродрому в Латакії перебувають російські військові, які, за твердженням РФ, залучені до охорони і відновлення злітної смуги для доставки військових вантажів.