В РФ у ході навчань пройшли бойові пуски з "Іскандер-М" на 300 км

Ракетники Східного військового округу РФ в ході навчань в Астраханській області провели бойові пуски з комплексу "Іскандер-М" на дальність 300 кілометрів по командному пункту умовного противника, повідомив в понеділок журналістам начальник прес-служби ВВО Олександр Гордєєв, повідомляє РИА Новости.

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"Підрозділи ракетного з'єднання ВВО успішно провели бойовий пуск крилатої ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Активна фаза тактичного навчання проведена на спеціалізованому полігоні в Астраханській області", — сказав Гордєєв.

"Іскандер-М" — оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження на дальностях до 500 кілометрів малорозмірних і площинних цілей — ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, літаків і вертольотів на аеродромах, командних пунктів і вузлів зв'язку.

Передбачається, що може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.