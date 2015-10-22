Російська авіація скидає на Сирію заборонені бомби (фото)

Відповідні фотодокази опублікував в Twitter користувач з ніком AEJKhalil, передає ТСН.

"Фотографії російських касетних бомб, які розібрала Сирійська цивільна оборона", - написав AEJKhalil.

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У наступному твіті юзер дописав, що бомбу розібрала філія оборони в Алеппо, оскільки снаряди були спрямовані на село у районі міста.

Зауважимо, що відповідно до міжнародної конвенції, касетні боєприпаси є забороненими. Однак Росія була серед країн, які не підписали відповідну домовленість про відмову від таких снарядів.