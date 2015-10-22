Російська авіація скидає на Сирію заборонені бомби (фото)
Російська авіація застосовує в Сирії касетні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями.
Відповідні фотодокази опублікував в Twitter користувач з ніком AEJKhalil, передає ТСН.
"Фотографії російських касетних бомб, які розібрала Сирійська цивільна оборона", - написав AEJKhalil.
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У наступному твіті юзер дописав, що бомбу розібрала філія оборони в Алеппо, оскільки снаряди були спрямовані на село у районі міста.
Зауважимо, що відповідно до міжнародної конвенції, касетні боєприпаси є забороненими. Однак Росія була серед країн, які не підписали відповідну домовленість про відмову від таких снарядів.
Photos of the #Russia Cluster Bombs that @SyriaCivilDef disassembled. #al_harbi#Aleppo CS #Syria Oct 22 #ptpic.twitter.com/tl7nflVI33
— AEJ خليل ้้้้้็็็็ (@AEJKhalil) October 22, 2015