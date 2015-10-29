Серед заарештованих активів ЮКОСа є акції французької Euronews

Про це розповів РБК російський федеральний чиновник. У прес-службі ВДТРК підтвердили цю інформацію.

Французька Euronews S. A. управляє однойменним телеканалом, запущеним в 1993 році, який зараз працює цілодобово на 13 мовах, у тому числі і російською. Програми Euronews, за його власними даними, доступні 425 млн домогосподарств в 158 країнах.

Представник Euronews Софі Буржен не змогла прокоментувати запит РБК. Директор GML (колишня Group Menatep Ltd) Тім Осборн, який представляє інтереси колишніх акціонерів ЮКОСа, в середу був недоступний для коментарів.

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Накладений на акції арешт ніяк не вплинув на діяльність ні Euronews, ні ВДТРК, стверджує джерело, близьке до французького мовця. Але партнер юридичної фірми King & Spalding Ілля Рачков зазначає, що арешт активів означає «як мінімум неможливість розпоряджатися цими акціями, тобто відчуджувати їх, передавати право власності». «Решта залежить від рішення суду: арешт може також означати заборону передавати акції в заставу, голосувати ними, отримувати на них дивіденди і так далі», — пояснює експерт. Юрист уточнює, що арешт досить легко накласти, але його можна спробувати опротестувати.

Якими б не були деталі судового рішення, на дивіденди акціонери Euronews і так не могли розраховувати. За даними французької системи розкриття інформації про компанії, в 2014 році чистий збиток мовника досяг майже €10,5 млн при виручці €51 млн. В 2013 році Euronews заробила €1,1 млн чистого прибутку при виторзі майже €52,5 млн. У звітності одного з акціонерів каналу France Television зазначено, що збиток компанії від участі в Euronews в 2014 році склав €1,8 млн проти €0,2 млн прибутку в 2013 році.