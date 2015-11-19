У Бельгії поліція затримала 20-річного підозрюваного в підготовці терактів у Парижі

Про це повідомляє BTF.

За останні години в передмісті Брюсселя пройшли шість обшуків, переважно в районах Жетт і Моленбек.

Затриманий - громадянин Франції 1995 року народження. Імовірно, він брав участь у боях в Сирії на боці «Ісламської держави».

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Як повідомляв УНІАН, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників близько двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак загинули 132 осіб, близько 300 отримали поранення.