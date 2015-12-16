Глава МЗС Британії: Росія бомбардує не ісламістів, а сирійську опозицію

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд, назвавши ці дії неприйнятним, передає Бі-бі-сі. "Останні два тижні російська авіація наносила удари між Хомсом і Алеппо... Основну частину Росія продовжує завдавати ударів по опозиційних силах. Це неприйнятно, що російські авіаудари послаблюють сили опозиції, і таким чином, дають перевагу екстремістам ІД" – сказав Філіп Хеммонд, підкресливши, що члени коаліції, яку очолюють США, закликають Росію зосередитися на ударах по ІДІЛ.

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30 вересня російська авіація почала наносити авіаудари в Сирії. За словами глави адміністрації президента Сергія Іванова, з проханням про надання військової допомоги до російського керівництва звернувся сирійський лідер Башар Асад.

Країни Заходу і Саудівська Аравія звинувачують Росію в тому, що вона бомбить не тільки позиції екстремістського угруповання "Ісламська держава", але і помірної сирійської опозиції.

У свою чергу, російське керівництво відкидає звинувачення.

Раніше в цьому місяці Великобританія завдала своїх перших авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії.