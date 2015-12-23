Кремль "не бачив" доповідь Amnesty International про жертви серед мирного населення Сирії через авіаудари РФ

За його словами, Кремль не отримував доповідь правозахисної організації Amnesty International, в якому йдеться про нібито бомбардування цивільних об'єктів в Сирії з боку ПКС РФ, повідомляє РИА Новости.

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"А кому вони відправили? Ні, не бачили", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи бачили в Кремлі доклад Amnesty International, який організація відправила Росії ще у вересні.

При цьому прес-секретар президента РФ зазначив, що вся інформація, пов'язана з діями російських військово-космічних сил у Сирії, знаходиться в розпорядженні Міністерства оборони Росії.

"Ну ви знаєте, це, напевно, питання найближчого брифінгу міністерства оборони. Це деталі, пов'язані з проведенням операції, і повна інформація є тільки у Міноборони", — підкреслив Пєсков, відповідаючи на питання, чи планують у Кремлі проаналізувати доповідь.

При цьому коментуючи уточнення журналіста про те, що на брифінгах міністерства оборони не задають питань, Пєсков сказав: "Це ж не міністерство закордонних справ, міністерство оборони, і, звичайно, у них є певні переваги, вони мають право на це, там є певна специфіка, особливо, в умовах проведення бойової операції".