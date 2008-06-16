Рада Європи починає кампанію проти тілесних покарань дітей

У Загребі (Хорватія) дано старт ініціативі Ради Європи проти тілесних покарань дітей.

Як повідомила УНІАН заступник генерального секретаря Ради Європи Мод де Бур БУКІКІО, головна мета цієї ініціативи – заборонити тілесні покарання дітей в Європі та сприяти тому, щоб батьки виховували своїх дітей без застосування сили.

«Законодавчі реформи вже здійснені у 18 з 47 країн – членів Ради Європи, що демонструє можливість їх здійснення», - заявила заступник генсека РЄ в розмові з кореспондентом УНІАН.

Вона зазначила, що в деяких європейських країнах тілесні покарання дітей були заборонені ще наприкінці 70-х років, незважаючи навіть на спротив в громадській думці.

«Я повністю переконана, що за наявності політичної волі в урядів йти в цьому напрямку, необхідні реформи для заборони тілесних покарань дітей будуть здійснені, але для їхнього здійснення знадобиться певний час, оскільки такі реформи передбачають також і необхідність зміни менталітету», - сказала М.БУКІКІО. За її словами, ініціатива про боротьбу з тілесними покараннями дітей є частиною більш глобального Плану дій Ради Європи, спрямованого на боротьбу з жорстокістю стосовно дітей.

Водночас, вона зазначила, що якщо інші форми жорстокості щодо дітей в цілому сприймаються як неприпустимі урядами та населенням, то тілесні покарання ще широко підтримуються в Європі.

У зв’язку з чим, М.БУКІКІО висловила переконання в тому, що крім законодавчих змін необхідно також навчати батьків виховувати дітей без застосування тілесних покарань. «Багато альтернативних шляхів є для того, щоб пояснити дітям, що обов’язково, яких правил треба дотримуватися, тощо», - сказала заступник генсека РЄ.

Вона зазначила, що ключовим посланням нової ініціативи є «Підніми руку проти потиличника!», висловивши переконання, що цілком можливо добитися викорінення такого явища з процесу виховання дітей.