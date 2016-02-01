Прем'єр Баварії назвав безпідставною критику через запланований візит до Москви

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

Відповідальний за зовнішню політику представник фракції ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер заявив в інтерв'ю виданню, що "Зеехофер недвозначно виступав проти федеральної канцлерки під час дебатів щодо біженців". "Я сподіваюся, що він утримається від своєї поїздки", - додав політик.

Крім того, за словами Кізеветтера, Росія співпрацює з праворадикальними партіями, у тому числі в Німеччині. "Якщо Зеехофер поїде, то йому слід застерегти росіян, щоб ті припинили гібридне перекручування інформації та приховане фінансування праворадикальних мереж", - наголосив він.

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Представник соціал-демократів Нільс Аннен, своєю чергою, заявив: "Зовнішньополітичними питаннями займаються в Берліні, а не в Мюнхені". Аннен також висловив сподівання, що Зеехофер не напише після свого візиту до Москви ще одного листа на адресу Меркель - цього разу щодо Росії.

Із критикою намірів прем'єра Баварії виступили і представники опозиційних Зелених.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Баварії та глава партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Хорст Зеехофер в ефірі німецького телебачення назвав безпідставною критику на свою адресу через запланований на 4 лютого візит до Москви, додає Deutsche Welle.

За словами Зеехофера, підготовка його візиту до Росії проводилася у консультативній співпраці з міністерством закордонних справ Німеччини.

"Ми не здійснюємо паралельної зовнішньої політики", - наголосив політик. Соратник Меркель також пояснив свою позицію щодо обмежувальних заходів проти Росії, сказавши, що "санкції не вирішують багатьох проблем на цій Землі".

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Утім, говорити про поетапне чи цілковите скасування санкцій з РФ можна буде після виконання мінський домовленостей як з боку Росії, так і з боку України, зазначив глава баварського уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку прем'єра німецької землі Баварія Хорста Зеехофера, до списку безпечних країн слід, крім Марокко, Алжиру і Тунісу, включити ще 11 держав, у тому числі Україну, Вірменію та Молдову. Визнання тих чи інших країн безпечними означає, що їх громадяни в більшості випадків не мають права на надання притулку.