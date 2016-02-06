У Європі пройшли антиісламські мітинги: людей зібралося менше, ніж очікували (фото)

У німецькому Дрездені та кількох європейських містах в суботу, 6 лютого, пройшли акції прихильників та противників антиісламського руху Pegida.

Значно менше людей, ніж очікувалося, відгукнулися на заклик Pegida та взяли участь в акціях руху. Pegida анонсував заходи, спрямовані проти масової міграції, у багатьох містах Європи, повідомляє «Німецька хвиля».

У Дрездені, який вважають оплотом руху, очікувалася участь 10-15 тисяч осіб, утім, за оцінками групи Durchgezählt, на акцію прийшли лише від шести до восьми тисяч людей.

Під час ходи в Дрездені можна було почути гасло: "Меркель має піти!" - учасники критикували політику щодо біженців канцлерки Анґели Меркель.

На мітингу були також помітні кілька російських прапорів та транспаранти із закликами: "Мир з Росією", "Припиніть війну проти Сирії".

Водночас близько двох з половиною тисяч людей вийшли у Дрездені на протест проти ісламофобів.

Значно менші за масштабом акції відбулися у Варшаві, Таллінні, Братиславі, Амстердамі, Дубліні та Празі.

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У столиці Чехії противники імміграції та їхні опоненти закидали одні одних порожніми пляшками та феєрверками, поліції довелося розводити два табори протестувальників - близько 1500 прихильників та 400 противників Pegida. Ісламофоби виступили з гаслом "Ні імміграції - стоп меркелізації". "Іслам - це не релігія, це - фашистська ідеологія", - заявив кореспонденту агентства dpa один з прихильників Pegida, тоді як його опонент сказав: "Ми хочемо боротися зі зростанням ксенофобії у чеському суспільстві".

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Сутичка учасників протесту з поліцією мала місце також в Амстердамі, де на першу акцію руху прийшли лише 200 прихильників Pegida, повідомляє агенція АР. Поліцейських та противників руху було значно більше.