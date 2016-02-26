Лише половина росіян позитивно ставиться до українців - опитування

Частка позитивних оцінок України росіянами знизилася з 60% до 50%, проте вона, як і раніше, перевищує частку негативних відповідей (36%).

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки

Зазначається, що через два роки після Євромайдана, в суспільній свідомості росіян відбулося деяке його переосмислення: так, сьогодні революція сприймаються в першу чергу як анархія і бандитизм - 34%. Державним переворотом подію називають вже рідше: з 25% у 2014 р. до 18% у 2016 р., і ще істотніше скоротилася частка тих, хто характеризує це як громадянську війну - з 27% до 12%, відповідно.

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До основних причин початку Євромайдана, сьогодні, як і раніше, відносять невірний політичний курс української влади (20%), американську провокацію (19%), боротьбу за вплив та ресурси (13%).

Більшість опитаних (81%), як і раніше, оцінюють наслідки тих подій для України негативно, і з 2014 р. (73%) думка респондентів з цього питання стала навіть більш полярною. На даний час лише 2% учасників опитування вважають, що Україна швидше виграла в результаті події.

Опитування було проведено 13-14 лютого 2016 серед 1600 осіб у 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.