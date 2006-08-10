Терористи готували нові вибухи в Англії і США

У Великій Британії поліція заарештувала більше 20 чоловік за підозрою в підготовці вибухів 12 пасажирських літаків в Англії і США.

Як передає NEWS.ru, за даними поліції, заарештовані збиралися пронести на борт літаків вибухові речовини в ручному багажі, щоб підірвати лайнери приблизно у середині польоту.

Арешти відбулися минулої ночі в Лондоні.

Таємна контртерористична операція тривала декілька місяців, повідомили в поліції. Там також запевнили, що "операція пройшла успішно".

Авіакомпанія British Airways повідомила, що вранці у четвер заборонила проносити будь-яку ручну поклажу на борт своїх літаків.