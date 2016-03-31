Головний підозрюваний у справі про теракти в Парижі готовий співпрацювати зі слідством
Ключовий підозрюваний у справі про паризькі теракти на ім'я Салах Абдеслам висловив бажання співпрацювати з владою Франції.
Про це повідомив його адвокат Свен Марі, передає Бі-бі-сі. При цьому Салах Абдеслам ще раз попросив, щоб його якомога швидше екстрадували до Франції. Раніше Салах Абдеслам вимагав, щоб його не видавали владі Франції.
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Зараз він перебуває у в'язниці бельгійського міста Брюгге. Він вважається одним з двох уцілілих учасників нападів 13 листопада 2015 року в Парижі, які забрали життя 130 осіб.
Салаха Абдеслама затримали 18 березня в Брюсселі. У міністерстві закордонних справ Бельгії заявили, що він, можливо, готував нові теракти.
Через 4 дні після затримання Салаха Абдеслама в аеропорту і метро Брюсселя сталася серія вибухів, в результаті чого загинули 32 людини і 300 були поранені.