Директор АНБ назвав Росію головною загрозою і суперником США у сфері кібербезпеки

Про це заявив директор Агентства національної безпеки (АНБ), глава американського Кіберкомандування адмірал Майкл Роджерс в ході слухань в Конгресі, пише kommersant.ru. Майкл Роджерс вперше визнав: у той час як військовий потенціал США вищий, ніж міць Росії і Китаю, в кіберпросторі такого відриву немає. "На відміну від звичайних збройних сил, де США домінують над іншими країнами, в кіберпросторі у нас є суперники, які вододіють абсолютно тим же військовим потенціалом, що й ми", - сказав він.

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Адмірал виділив Росію, назвавши її "основною загрозою" для США і "головним суперником" серед країн, які розвивають наступальний кіберпотенціал. За його словами, Росія може за допомогою кіберзброї завдати серйозної шкоди критичній інфраструктурі США (до такої інфраструктури зазвичай відносять АЕС та електромережі, системи управління транспортом і водопостачанням).

На друге місце серед держав-суперників США в кіберпросторі Майкл Роджерс поставив Китай. За його словами, США особливо турбує той факт, що, незважаючи на досягнуті між Вашингтоном і Пекіном домовленості про протидію кібершпіонажу, китайські хакери продовжують "красти інтелектуальну власність" у американських компаній. Директор АНБ допустив, що це може відбуватися при потуранні або за наводкою китайської влади.

На третє місце директор АНБ поставив Іран, який, за його словами, активніше ніж інші країни розвиває наступальний потенціал у кіберпросторі.

Серед інших загроз, Майкл Роджерс особливо виділив терористичне угрупування "Ісламська держава". За словами адмірала, на даний момент у США немає інформації про те, що ісламісти вже володіють кіберзброєю. "Але знайти її не так складно. Потрібно лише завербувати "правильних" людей з "правильними" навичками. Якщо "Ісламська держава" захоче зробити це, то їм це під силу", - упевнений він.

При цьому Майкл Роджерс зазначив, що США хвилює, що зловмисники, проникнувши в комунікаційні мережі, використовувані американськими військовими, можуть змінити якісь дані. "Так що ми більше не зможемо вірити тому, що ми бачимо", - попередив глава Кіберкомандування.

Щоб протистояти цим погрозам, США, за словами адмірала, планують до 2018 року створити 133 кіберпідрозділи загальною чисельністю понад 6 тис. військовослужбовців. На даний момент сформовано вже більше 100 бойових одиниць, 27 з них повністю боєздатні, 68 на стадії початкової боєготовності. При цьому саме Кіберкомандування може відокремитися від Стратегічного командування збройних сил США, якому воно підпорядковується зараз.