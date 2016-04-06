Спікер Держдуми: Росія зараз веде три війни

Про це він сказав на зустрічі з учасниками Російсько-німецького семінару в Держдумі.

"Росія зараз веде три війни — в тій чи іншій мірі бере участь в трьох збройних конфліктах. Щоб картина була повною, треба визнати, що саме в цих трьох озброєних конфліктах і причому практично в тому ж статусі бере участь і Німеччина", — сказав спікер Держдуми.

За його словами, в Нагірному Карабасі Росія, як і Німеччина, в широкому сенсі є членом мінської групи ОБСЄ, передає РИА Новости.

"При цьому сьогодні, нагадаю, Німеччина головує в ОБСЄ. Тому відповідальність у Німеччині ще більша", — вважає він.

"Росія, дійсно, бере участь — і весь світ бачить, яким чином Росія бере участь в цьому важкому кривавому конфлікті (в Сирії — ред.). У Росії є невелика коаліція партнерів, Іран бере участь, курдські повстанці і урядова армія. Але і Німеччина бере участь у цьому конфлікті, в іншому альянсі, в коаліції, правда, просто результати дій тієї коаліції поки не зрозумілі", — зазначив голова Держдуми.

Крім того, він підкреслив, що Росія, так само, як і Німеччина, що є міжнародним посередником або гарантом виконання мінських угод, маючи на увазі участь Росії в конфлікті на Донбасі.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2016 року кількість бідних росіян становитиме 20,3 мільйона осіб. Частка бідних в населенні Росії таким чином складе 14,2%

Як повідомляв УНІАН, спікер Держдуми Сергій Наришкін заявив, що якби Росія воювала з Україною, цей конфлікт тривав би "максимум чотири дні".