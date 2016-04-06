Екс-лідер французьких націоналістів оштрафований на 30 тисяч євро за висловлювання про газові камери

19:15, 06 квітня 2016
Світ
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Засновник і колишній лідер французького "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пен оштрафований паризьким судом на 30 тис. євро за висловлювання про газові камери, які він назвав "всього лише епізодом" Другої світової війни.

УНИАН

Виправний суд Парижа визнав його винним у спробі заперечення фактів злочинів проти людяності, а також відхилив вимоги про парламентський імунітет. В якості додаткового покарання суд постановив опублікувати вирок Жан-Марі Ле Пену в трьох газетах, повідомляє meduza.io. Крім штрафу, засновник "Національного фронту" також повинен буде виплатити компенсацію у розмірі 10 тис. євро позивачам, які подали на нього в суд.

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Читайте такожне відмовляється від своїх слів.

Після цього телеінтерв'ю дочка Ле Пена, Марін, яка очолює "Національний фронт" з 2011 року, звинуватила батька в навмисній провокації, підкресливши, що не розділяє його точку зору з цього питання. Після цього Жан-Марі Ле Пен зняв свою кандидатуру з місцевих виборів, в яких планував взяти участь.

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