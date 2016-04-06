Екс-лідер французьких націоналістів оштрафований на 30 тисяч євро за висловлювання про газові камери

Виправний суд Парижа визнав його винним у спробі заперечення фактів злочинів проти людяності, а також відхилив вимоги про парламентський імунітет. В якості додаткового покарання суд постановив опублікувати вирок Жан-Марі Ле Пену в трьох газетах, повідомляє meduza.io. Крім штрафу, засновник "Національного фронту" також повинен буде виплатити компенсацію у розмірі 10 тис. євро позивачам, які подали на нього в суд.

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Після цього телеінтерв'ю дочка Ле Пена, Марін, яка очолює "Національний фронт" з 2011 року, звинуватила батька в навмисній провокації, підкресливши, що не розділяє його точку зору з цього питання. Після цього Жан-Марі Ле Пен зняв свою кандидатуру з місцевих виборів, в яких планував взяти участь.