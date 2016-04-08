"Ісламська держава" атакувала єгипетських військових на Синаї: є жертви
Бойовики влаштували вибухи на дорозі, по якій їхали армійські машини.
У четвер на Синайському півострові прогриміли два вибухи, внаслідок яких загинули п'ятеро єгипетських солдатів, офіцер і жінка - цивільна особа. Поранені були ще близько 15 осіб. Про це з посиланням на військові і медичні джерела повідомляє Reuters.
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Бойовики заклали дистанційно керовану вибухівку на дорозі і підірвали її, коли там проїжджали машини з військовими. Відбулося два окремих інциденти.
Відповідальність за них взяло на себе угруповання "Ісламська держава", повідомляють деякі підконтрольні терористам інтернет-ресурси.
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Офіційних коментарів від єгипетської армії поки немає.