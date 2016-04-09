Медведєв заговорив про "турецький слід" у конфлікті в Нагорному Карабасі

За його словами, є низка сил, які стежать за наслідками нагірно-карабахського конфлікту і його впливом на ситуацію на Близькому Сході і навпаки, передає РІА Новости.

"Тому я не виключаю, що і в цьому випадку існують чинники, які впливають на цей конфлікт ззовні. От ви назвали турецький фактор. Напевно, цей турецький фактор є – хоча б тому, що Туреччина висловила свою позицію", — сказав Медведєв в інтерв'ю програмі "Вести в суботу".

За словами російського прем'єр-міністра, заяви, що лунають з Анкари, не можуть не насторожувати.

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"Замість того, щоб закликати заспокоїтися, сказати: давайте знову повернемося за переговорний стіл, давайте знову почнемо обговорювати, давайте припинимо стрілянину, – були дані певні оцінки. Для чого? Для того щоб підлити масла у вогонь?" — зазначив він.

Раніше президент Туреччини Рейджеп Тайїп Ердоган підтримав Азербайджан в карабаському конфлікті з Вірменією.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій у Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційною пасткою". Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я і продовженні обстрілу.