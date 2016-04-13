ЗМІ: ЦРУ готує "план Б" на випадок зриву перемир'я у Сирії

Про це The Wall Street Journal розповіли чиновники США та інших країн, повідомляє РБК.

За словами співрозмовників газети, підготовка так званого плану Б фокусується на постачанні повстанцям зброї, яка дозволить їм завдавати ударів по сирійських повітряних суднах і артилерійських позиціях.

WSJ вперше повідомила про підготовку «плану Б» щодо Сирії в кінці лютого цього року. За відомостями газети, керівники Пентагону і ЦРУ висловлювали сумнів, що російські військові будуть дотримуватися умов перемир'я, і домагалися від адміністрації президента Барака Обами розробки альтернативної стратегії. Як пояснює газета, за час, що минув, стали ясні деталі цього плану.

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Підготовка плану «Б» обговорювалася на секретній зустрічі глав розвідок країн Близького Сходу перед початком дії режиму припинення вогню 27 лютого, а також у ході подальших контактів розвідок. За словами знайомих з ходом обговорення чиновників, в ході цих зустрічей ЦРУ запевнило членів коаліції по боротьбі з ісламістами, що ті отримають дозвіл на розширення підтримки сирійської опозиції.

При цьому, як відзначає WSJ, члени коаліції домовилися лише про «контур» плану, остаточний перелік конкретних озброєнь повинен бути затверджений Білим домом. У ЦРУ також підкреслили, що поставки озброєнь будуть можливі тільки в разі зриву перемир'я і відновлення бойових дій. «Угода потрібна для того, щоб при необхідності підняти ставки», - пояснив високопоставлений американський чиновник.

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За словами співрозмовників газети, офіційні особи США передали особисте повідомлення російським колегам. У ньому наголошується, що повернення до повномасштабної боротьби може в кінцевому підсумку поставити під загрозу російських льотчиків.

Інші чиновники заявили, що в ході особистих зустрічей з колегами з Росії держсекретар Джон Керрі і директор ЦРУ Джон Бреннан, які в березні приїжджали до Москви, попереджали про можливу ескалацію конфлікту за зрив перемир'я. «Якщо перемир'я зірветься, якщо домовленості ні до чого не призведуть, і ми повернемося до повномасштабної громадянської війни, то ситуація серйозно зміниться, — сказав високопоставлений чиновник адміністрації Обами, коментуючи звернення до Москві. - Зовнішні заступники подвоять і потроять свої зусилля, кидаючи в Сирії все що можна, в тому числі і безліч летальних озброєнь».

Як пише WSJ, увагу ЦРУ зосереджено на переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). В агентстві вважають, що повстанці отримали невелику кількість установок через нелегальні канали. У розвідці побоюються, що комплекси можуть потрапити в руки терористів, які використовують їх проти цивільних літаків, тому в даний момент спецслужби прагнуть запобігти неконтрольованому поширенню. Союзники США запропонували відзначати озброєння спеціальними сенсорами, які дозволять відстежувати їх переміщення, або обмежувати термін їх роботи, проте в Білому домі поставилися до цієї ідеї без ентузіазму.

Газета також зазначає, що рішення, який саме тип озброєнь надати повстанцем, є складним для адміністрації Обами. За словами чиновників на Близькому Сході, нещодавно ЦРУ дозволило кільком угрупованням отримати в невеликій кількості радянську реактивну систему залпового вогню БМ-21 (9К51 «Град»).

Чиновники стверджують, що ЦРУ і його партнери розглядають різні варіанти систем ППО, у тому числі комплекси радянської епохи, які менш мобільні. При цьому альтернативні варіанти, наприклад ПЗРК, що встановлюються на транспортні засоби, що є більш легкими цілями для сирійської та російської авіації, кажуть співрозмовники, знайомі з ситуацією.

В середині березня спецпосланець ООН у Сирії Стеффан де Містура спростував існування якогось «плану Б» щодо конфлікту, крім переговорів у женевському форматі. Інформацію про існування такого плану спростовував і російський МЗС. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявляв, що говорити про такий план поки рано.