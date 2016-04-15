У РФ запропонували знімати відбитки у громадян ЄС та США при в'їзді

Про це повідомляє «Известия».

Суторміна послалася на ситуацію в Євросоюзі, заявивши, що «разом з мирними жителями, які в буквальному сенсі тікають від війни, в ЄС проникають бойовики і професійні вербувальники.

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«Не виключено, що різні сили в майбутньому спробують підключити у РФ своїх агентів саме з території ЄС», - пояснила вона.

Крім того, Суторміна нагадала про те, що США та ЄС вже запровадили процедуру дактилоскопії при отриманні своїх віз.