НАТО і Росія повертаються за стіл переговорів вперше з 2014 року

Сторони вважають, що дефіцит взаємної довіри загрожує ескалацією навіть при незначних інцидентах, пише kommersant.ru. Представники НАТО заявили, що піднімуть на зустрічі українську тему, а джерела видання в Міністерстві закордонних справ РФ обіцяли обговорити ситуацію, що погіршується в Афганістані та співпрацю в питанні боротьби з тероризмом.

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За даними двох російських дипломатичних джерел видання, спочатку НАТО в якості головної теми зустрічі запропонувало виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про те, що представники НАТО у ході зустрічі будуть вимагати від Москви "виконання зобов'язань" за мінськими угодами, заявив заступник генсека альянсу Александр Вершбоу, додавши, що "тиск на Росію треба продовжувати". При цьому він пообіцяв, що НАТО допоможе Україні у зміцненні її обороноздатності. Коментуючи заяви Александра Вершбоу, в постійному представництві РФ при НАТО відзначили, що альянс повинен закликати Київ "повністю і без попередніх умов" виконувати мінські угоди, а не зміцнювати оборону України. Джерело видання в МЗС РФ повідомило, що Кремль готовий обговорювати конфлікт на Донбасі з представниками НАТО, але "тільки якщо оцінка ситуації буде всебічною".

Крім цього, сторони торкнуться і інциденту з літаком Су-24, проліт якого поблизу американського есмінця "Дональд Кук" викликав жорстку реакцію Вашингтона.

Рада Росія-НАТО на рівні постпредів пройде вперше з червня 2014 року, коли РФ ввела своїх бойовиків на Донбас. Втім, альянс ще в квітні 2014 року заморозив все практичне співробітництво з Москвою - це сталося після анексії Криму Росією. Роботу Ради в Брюсселі тоді вирішили зберегти "для підтримки відкритими каналів політичного діалогу". Однак після червневого засідання Рада більше не збиралася.