Через атаки на медичні заклади за 2 роки загинули близько тисячі людей - ВООЗ

Про порушення гуманітарних стандартів йдеться в оприлюдненому в четвер, 26 травня, звіті ВООЗ, передає Deutsche Welle.

Організація нарахувала 594 напади на лікарні та клініки на Близькому Сході, в Африці та інших частинах світу в 2014-2015 роках. За підрахунками ВООЗ, 959 лікарів, медпрацівників, пацієнтів та відвідувачів лікарень загинули, більше 1500 - були поранені. У ВООЗ висловили стурбованість фактом, що більше 60 відсотків нападів на медичні заклади було здійснено цілеспрямовано.

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Приміром, 14 травня бойовики "Ісламської держави" захопили лікарню в Сирії та взяли лікарів і пацієнтів у заручники. Іншим гучним випадком стало авіабомбардування шпиталю в Алеппо, у якому загинуло кілька десятків осіб. Минулого року "трагічною помилкою" назвали в США бомбардування лікарні "Лікарів без кордонів" у Кундузі на півночі Афганістану. Внаслідок авіаудару по лікарні в Кундузі загинуло принаймні 30 осіб