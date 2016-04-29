Командування США покарало 16 військових за авіаудар по госпіталю в Кундузі

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За деякими даними, серед покараних військових - один офіцер високого рангу і кілька бійців спецназу. Повідомляється, що про кримінальну відповідальність мова не йде.

Лікарня в афганській провінції Кундуз, що працює під егідою міжнародної благодійної організації "Лікарі без кордонів", була обстріляна в жовтні минулого року.

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Військове командування США провело розслідування інциденту, повні результати якого будуть оприлюднені в п'ятницю.

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Кундуз на півночі Афганістану під час бомбардування був зруйнований госпіталь міжнародної організації «Лікарі без кордонів».

Президент США Барак Обама пообіцяв провести детальне розслідування обставин авіаудару по госпіталю.

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Як повідомив командувач американськими та міжнародними військами в Афганістані генерал Джон Кемпбелл, авіаудар по лікарні в Афганістані, жертвами якого стали 22 людини, був нанесений на прохання афганських військових. За словами Кемпбелла, американські слідчі встановили, що "афганські військові передали, що потрапили під обстріл противника і попросили американців підтримати їх з повітря".