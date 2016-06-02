ФРН готова лідирувати у створенні батальйону НАТО, якие розмістять на східних кордонах альянсу – Столтенберг

Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив сьогодні в Берліні на спільній з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

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«На саміті НАТО у Варшаві ми приймемо рішення, спрямовані на зміцнення нашої присутності кількома посиленими батальйонами на східній межі нашого союзу, і я вдячний Німеччині за те, що вона готова бути державою-лідером для одного з цих посилених батальйонів», - повідомив генсек альянсу.

При цьому він підкреслив, що таким чином НАТО реагує на існуючі загрози, зокрема, на дії Росії.

«Ми реагуємо на існуючі загрози, збільшуючи готовність наших сил і посилюючи наша присутність на Сході. Дії НАТО спрямовані на захист, є пропорційними і відповідають нашим міжнародним зобов'язанням», - підкреслив Столтенберг.

За словами генсека, Північноатлантичний альянс підсилює колективний захист «не для того, щоб спровокувати конфлікт, а щоб запобігти його».

«Ми не хочемо конфронтації з Росією, навпаки, ми хочемо більш конструктивних відносин з Росією. Ми тримаємо відкритими канали політичного діалогу, який більш важливий у часи великої напруги», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, Організація Північноатлантичного договору планує розмістити у Польщі та країнах Балтії чотири батальйони чисельністю 4 тис. осіб.