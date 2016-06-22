Німецькі депутати запропонували офіційно визнати радянських військовополонених жертвами нацистського режиму

Про це йдеться в листі, направленому голові бундестагу Норберту Ламмерту, яке сьогодні цитують видання Funke Mediengruppe, передає DW.

Зокрема, в ньому зазначається, що "час іде і буде сумно і соромно, якщо німецький бундестаг буде продовжувати відмовлятися визнати несправедливість щодо радянських військовополонених".

Як зазначають автори листа, військовополонені були позбавлені прав і, як і підневільні працівники серед цивільних осіб, викрадені на роботу в Німеччину, були жертвами расистської ідеології нацистського режиму, який вважав їх "недолюдьми".

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У 2015 році бундестаг прийняв рішення надати фінансову допомогу у розмірі 2,5 тис. євро кожному колишньому ув'язненому німецьких таборів. На ці цілі буде виділено 10 млн євро. Скільки колишніх військовополонених досі живі, точно не відомо. Вважається, що їх близько 4 тис. осіб.

"Однак гроші - це одне, а недвозначні слова - це інше", - зазначають автори листа.

22 червня виповнилося 75 років від дня нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Цій даті будуть присвячені годинні дебати в бундестазі.