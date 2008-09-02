Придністров'я просить Росію збільшити миротворчий контингент у 6 разів

Президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор СМИРНОВ закликає Росію збільшити миротворчий контингент, що знаходиться в регіоні, до трьох тисяч чоловік.

У даний час в зоні молдавсько-придністровського конфлікту, як відзначає Лента.ру, несуть службу близько п`ятисот російських миротворців (разом з ними безпеку забезпечують контингенти від Молдови та Придністров`я).

І.СМИРНОВ назвав російські війська "єдиним гарантом" миру. Він також запропонував укласти нову угоду про гарантії безпеки в зоні конфлікту. Попередню було підписано президентами Молдови і Росії в 1992 році, після закінчення військових дій в Придністров`ї.

Як повідомлялося раніше, після початку військових дій в іншій невизнаній республіці - Південній Осетії - власті Придністров`я оголосили мораторій на контакти з керівництвом Молдови. Тирасполь заявив, що Кишинів "створює умови для силового вирішення конфлікту".

Представники російського керівництва в останні місяці публічно не підтримували спроб Придністров`я знайти незалежність. Наприкінці травня глава комітету Державної думи РФ у справах СНД Олексій ОСТРОВСЬКИЙ, знаходячись з візитом в невизнаній республіці, заявив, що прагнення до незалежності для Придністров`я - "це шлях в нікуди", додавши, що Росія підтримує територіальну цілісність Молдови.

Деякі спостерігачі припустили, що Москва планує чинити тиск на Кишинів і Тирасполь, щоб пролобіювати їхнє об`єднання в тій або іншій формі, зберігши при цьому вплив (і військову присутність) в Придністров`ї.

Нагадаємо також, що 25 серпня президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на зустрічі з колегою з Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ заявив, що в даний час існують хороші шанси для того, щоб врегулювати конфлікт в Придністров`ї. В.ВОРОНІН, з свого боку, оцінюючи події в Південній Осетії, відзначив, що дуже важливо не допустити "розморожування" придністровської ситуації. "Заморожені конфлікти - це вулкани, які можуть почати виверження у будь-який момент", - відзначив він.