Поліція затримала 16-річного друга мюнхенського стрільця

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Bild.

Відзначається, що він є другом стрілця. За даними видання, спецназ вдень 24 липня увійшов у квартиру підозрюваного в районі Лайм у Мюнхені.

Відомо, що затриманий і стрілець перебували в одній психіатричній клініці.

У поліції розповіли, що афганця затримали для проведення допиту, його вважають можливим спільником. Також є підозра, що затриманий знав, але промовчав про плани свого друга відкрити стрілянину по людям.

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Стверджується, що саме затриманий відправляв запрошення в Facebook на зустріч біля залізничної станції, де стрілець і відкрив вогонь.

Як повідомляє Reuters, стрілець з Мюнхена 18-річний Алі Давид Сонболі захоплювався комп'ютерними іграми з насильством, зокрема грав у Counter Strike. До такого висновку поліція прийшла на підставі вивчення жорсткого диску його комп'ютера.

Також, повідомляється, що Сонболі почав планувати злочин після візиту минулого року в німецьке місто Вінненден, де інший підліток у 2009 році убив 15 людей. Також, знайдено в домі матеріали, що свідчать про те, що протягом трьох місяців підліток проходив лікування в психіатричній клініці.

Нагадаємо, внаслідок розстрілу людей в мюнхенському торговому центрі і біля нього 22 липня загинули 9 осіб.