Пентагон: прес-секретар ІД був убитий в результаті американського авіаудару

Спочатку про загибель аль-Аднані в результаті авіаудару повідомило підконтрольне радикальним ісламістам новинне агентство "Амак", пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Потім міністерство оборони Росії оголосило, що удар по бойовикам, через який загинув аль-Аднані, було завдано російським бомбардувальником Су-34.

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У відповідь американські чиновники в бесіді з журналістами назвали нісенітницею це твердження російських військових. А в Білому домі повідомили, що не володіють інформацією, яка могла б підтвердити причетність Росії до вбивства екстреміста.

Аль-Аднані народився в сирійському місті Банаш в 1977 році, його справжнє ім'я - Таха Соби Фалаха.

Він вважався одним з найбільш впливових польових командирів "Ісламської держави" і одним з ідеологів угруповання.

Деякі джерела називали аль-Аднані другою людиною в ієрархії ІД після Абу Бакра аль-Багдаді.

В організації він виконував роль пропагандиста і поширювача інформації. Через нього робилися всі значимі заяви угруповання, включаючи заяву про створення "халіфату" на підконтрольних їй територіях.

Він, зокрема, був відомий поширюваними через інтернет закликами до поодиноких терористичних нападів на представників західних країн. В останнє таке звернення було оприлюднено в травні цього року.

За інформацію про місцезнаходження аль-Аднані держдепартамент США призначив нагороду в розмірі 5 млн доларів.