Міноборони Ізраїлю спростувало повідомлення про збитий в Сирії літак

11:18, 13 вересня 2016
Світ
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Міноборони Ізраїлю заявило, що з території Сирії дійсно були випущені дві ракети, проте жодна з них не влучила в літаки ізраїльських ВПС.

Израильская авиация. Иллюстрация / REUTERS

Про це ВПС Ізраїлю повідомило у своєму Twitter.

«Вночі 2 SAM (ракети класу земля-повітря) були випущені з Сирії по Ізраїлю, що не становило жодної загрози літаку Ізраїльським ВПС», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що літак ВПС Ізраїлю нібито був збитий при нанесенні удару по території Сирії. 

Згідно з повідомленням, 13 вересня о 01:00 ізраїльські ВПС нанесли авіаудар по позиціях Сирійської армії в провінції Кунейтра. Сирійські протиповітряні сили нібито збили ізраїльський винищувач на південь від міста Кунейтра і безпілотник на захід від селища Сасаа. 

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