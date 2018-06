Міноборони Ізраїлю спростувало повідомлення про збитий в Сирії літак

Про це ВПС Ізраїлю повідомило у своєму Twitter.

«Вночі 2 SAM (ракети класу земля-повітря) були випущені з Сирії по Ізраїлю, що не становило жодної загрози літаку Ізраїльським ВПС», — йдеться в повідомленні.

Overnight 2 SAMs were launched from Syria at #Israel, at no point was the safety of IAF #aircraft compromised