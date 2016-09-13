Міноборони Ізраїлю спростувало повідомлення про збитий в Сирії літак

Про це ВПС Ізраїлю повідомило у своєму Twitter.

«Вночі 2 SAM (ракети класу земля-повітря) були випущені з Сирії по Ізраїлю, що не становило жодної загрози літаку Ізраїльським ВПС», — йдеться в повідомленні.

Overnight 2 SAMs were launched from Syria at #Israel, at no point was the safety of IAF #aircraft compromised — Israeli Air Force (@IAFsite) September 13, 2016

Раніше повідомлялося, що літак ВПС Ізраїлю нібито був збитий при нанесенні удару по території Сирії.

Згідно з повідомленням, 13 вересня о 01:00 ізраїльські ВПС нанесли авіаудар по позиціях Сирійської армії в провінції Кунейтра. Сирійські протиповітряні сили нібито збили ізраїльський винищувач на південь від міста Кунейтра і безпілотник на захід від селища Сасаа.