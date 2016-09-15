У Пакистані в результаті зіткнення двох поїздів постраждали 150 людей (фоторепортаж)
08:39, 15 вересня 2016Світ
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У пакистанській провінції Пенджаб швидкий пасажирський потяг зіткнувся з вантажним.
REUTERS
В результаті загинули шість осіб, ще 150 постраждали, передає РБК.
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Ще 10 осіб перебувають у критичному стані. Рятувальники витягли трьох осіб, які були всередині пошкоджених вагонів. Всі постраждалі були госпіталізовані.
В результаті зіткнення поїздів чотири вагони зійшли з рейок. Причина інциденту невідома, влада проводить розслідування за цим фактом.
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