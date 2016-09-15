У Пакистані в результаті зіткнення двох поїздів постраждали 150 людей (фоторепортаж)

В результаті загинули шість осіб, ще 150 постраждали, передає РБК.

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Ще 10 осіб перебувають у критичному стані. Рятувальники витягли трьох осіб, які були всередині пошкоджених вагонів. Всі постраждалі були госпіталізовані.

В результаті зіткнення поїздів чотири вагони зійшли з рейок. Причина інциденту невідома, влада проводить розслідування за цим фактом.