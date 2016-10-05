Найбагатший депутат російської Держдуми виявився власником 59 квартир

Про це пише РБК з посиланням на декларації російських парламентаріїв.

У нього 56 квартир в Архангельській області, три - у Московській, а також близько 200 транспортних засобів, здебільшого - будівельна техніка. За інформацією РБК, у нового депутата вісім компаній, що будують дороги і недороге житло.

Дохід Палкіна склав 1,5 млрд рублів (622 млн гривень), правда, як депутат обласного парламенту, він вказував іншу суму – 483 млн рублів. За його твердженням, 1,5 млрд рублів - «загальний валовий оборот очолюваного ним холдингу», а 483 млн рублів (200 млн гривень) - особистий.

Читайте такожНелегітимна Держдума РФ офіційно розпочала свою роботу

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

20 вересня український парламент прийняв постанову щодо Заяви Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів у Державну думу РФ сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми РФ. 28 вересня прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальні справи проти осіб, обраних на території окупованого Криму в Держдуму Росії.

За інформацією, яка міститься на офіційному сайті ЦИК Росії, в Держдуму на території окупованого Криму обрані за списком партії «Єдина Росія» Руслан Бельбек, Михайло Шеремет, Наталія Поклонська, а також в одномандатних округах обрано Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік і Андрій Козенко.