"Перешкод для страти немає": суд Пакистану відмовився визнавати шизофренію психічним розладом
19:56, 21 жовтня 2016Світ
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Верховний суд Пакистану ухвалив, що шизофренія не є психічним розладом. Це рішення знімає перешкоди для страти хворого чоловіка, засудженого за вбивство.
За версією суду, від шизофренії можна вилікуватися, а сама хвороба не підпадає під визначення психічних розладів / wikiwand.com
Про це повідомляє Русская служба BBC.
У 2001 році Імдад Алі був засуджений до смерті за вбивство священнослужителя, але пакистанські лікарі встановили, що чоловік страждає від параноїдальної шизофренії.
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Його адвокати заявили, що чоловіка не можна стратити, так як він не в змозі осмислити ні свій злочин, ні покарання.
За версією суду, від шизофренії можна вилікуватися, а сама хвороба не підпадає під визначення психічних розладів, а значить, перешкод для страти Імдада Алі немає.
Проти рішення Верховного суду вже виступила ООН.
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