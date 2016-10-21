"Перешкод для страти немає": суд Пакистану відмовився визнавати шизофренію психічним розладом

Про це повідомляє Русская служба BBC.

У 2001 році Імдад Алі був засуджений до смерті за вбивство священнослужителя, але пакистанські лікарі встановили, що чоловік страждає від параноїдальної шизофренії.

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Його адвокати заявили, що чоловіка не можна стратити, так як він не в змозі осмислити ні свій злочин, ні покарання.

За версією суду, від шизофренії можна вилікуватися, а сама хвороба не підпадає під визначення психічних розладів, а значить, перешкод для страти Імдада Алі немає.

Проти рішення Верховного суду вже виступила ООН.