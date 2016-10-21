ЗМІ Ердогана повідомили про підпал дитячого садка курдами на сході Туреччини
Бойовики Робочої партії Курдистану (РПК) підпалили дитячий садок у східній Туреччині.
Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє державне агентство Anadolu.
"Атака на дитячий навчальний заклад стався в Іпекулі в провінції Ван. Терористи закидали пляшками з "коктейлями Молотова" приміщення місцевого дитячого садка", - цитує агентство керівника місцевого відділу освіти Явузера Сукруллаха.
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Про жертви не повідомляється.
Агентство відзначає, що минулого тижня в цьому ж районі було скоєно подібний підпал. У цілому цей інцидент став уже третім, починаючи з червня цього року.
Нагадаємо, Робоча партія Курдистану, внесена ЄС і США до списку терористичних організацій, яка відновила збройну боротьбу з турецькою владою в липні минулого року.