У Лондоні заарештовано підозрюваного у підготовці теракту в метро

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Арешт пов'язаний з підозрілим - імовірно, вибуховим пристроєм, який знайшли в четвер у лондонському метро поруч з діловим кварталом Канері-Уорф.

Підозрюваний був затриманий у п'ятницю на одній з вулиць на півночі Лондона. В операції брали участь озброєні співробітники поліції, під час затримання вони використовували електрошокер.

Інших підозрюваних у цій справі поки немає.

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Підозрілий предмет був виявлений на станції "Північний Грінвіч" Ювілейної лінії вранці в четвер. Як повідомляють ЗМІ, це була сумка, яку спочатку прийняли за втрачену річ і передали машиністові, який виявив, що вона сповнена проводів. Він відразу ж зв'язався з поліцією.

Станція була евакуйована, а співробітники поліції здійснили контрольований підрив сумки. Reuters повідомляє, що розслідуванням інциденту відразу ж зайнявся відділ з боротьби з тероризмом.

Лондонська поліція заявила, що після інциденту кількість поліцейських на вулиці і в транспорті збільшиться.