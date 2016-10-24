Анкара заявила про свою участь у визволенні Мосула, в Багдаді заперечують підтримку Ердогана

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

У той же час командування збройних сил Іраку спростовує інформацію про те, що турецькі військові беруть участь в операції зі звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави".

«Ми рішуче заперечуємо будь-яку участь Туреччини в операції зі звільнення Мосула», - цитує Al Mayadeen представників іракської армії.

Читайте такожРосія буде передавати Туреччині розвіддані щодо Сирії – ЗМІ

Повідомляється, що коментарі Багдада є відповіддю на заяву прем'єр-міністра Туреччини Біналі Йилдирима про проведення турецької армії військової операції проти ІД поблизу Мосула на прохання курдських військових.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Іраку Аль-Абаді, операція зі звільнення Мосула просувається швидше, ніж думала" влади. "Наші сили почали рухатися вперед, щоб звільнити це місто, яке було узято ІДІЛ більше двох років тому. Бойові сили в даний час просуваються вперед у напрямку до міста швидше, ніж ми думали, і швидше, звичайно, чим ми встановили в нашому плані кампанії", - сказав Аль-Абаді. Як зазначається, влада Іраку очікує, що бої за Мосул займуть кілька тижнів або навіть місяців.