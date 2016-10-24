"Це вже реальність і факт життя": у Путіна визнали ведення холодної війни з США

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Українська правда".

При цьому він висловив надію, що до реальної війни справа не дійде.

"Особливо, коли ми говоримо про ядерну зброю і говоримо про гіпотетичну можливість третьої світової війни, я вірю, що все досить розумні, щоб не доводити справу до гарячої війни. Але якщо ми говоримо про холодну війну, інформаційну війну і пропагандистську війну, це вже стало фактом життя. Ми бачимо це щодня", - сказав він.

Іванов спростував звинувачення з боку уряду США у тому, що Росія стоїть за зломом електронної пошти Національного демократичного комітету і заявив, що Вашингтон поки не надасть конкретних доказів, такі "звинувачення будуть порожніми заявами і пропагандою".

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Він також спростував бажання Кремля бачити президентом США Дональда Трампа, заявивши, що це "абсолютно неправда".

Іванов висловив надію на більш прагматичні відносини з наступним главою Білого дому.

"Ми готові до цього. Ми просто повинні почекати до завершення виборчої кампанії. Ми повинні почекати ще кілька тижнів, ми просто повинні бути терплячими", – заявив він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Альянс не хоче нової холодної війни і продовжить шукати шляхи налагодження конструктивного діалогу з Росією.