В Оклахомі розшукують небезпечного злочинця, який вбив двох і поранив чотирьох людей

Вважається, що підозрюваний у стрілянині 38-річний Майкл Венс озброєний автоматом Калашнікова і перебуває за кермом срібного автомобіля "Mitsubishi Eclipse", пише CNN.

Інший підозрюваний у стрілянині був заарештований.

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Працівники служби невідкладної допомоги в графстві Лінкольн на схід від Оклахома-Сіті повідомили, що Венс поранив двох офіцерів поліції близько 19 години за місцевим часом після того, як вони приїхали на повідомлення про стрілянину.

Один з поліцейських був поранений у ступню, другий – у ногу.

Поранені офіцери відкрили вогонь у відповідь, вистріливши у бік Венса щонайменше двічі.

Після стрілянини підозрюваний стрибнув у патрульну машину і поїхав до сусіднього мобільного парку, де відібрав у жінки машину, а потім вистрілив у неї. Жінка була поранена, але не потребувала госпіталізації.

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Згодом, чоловіка, схожого на Венса, бачили за кермом "Mitsubishi Eclipse" - він застрелив когось на зупинці вантажівок на шосе приблизно в 200 км на захід від Оклахома-Сіті.

Окрім того, поліцейські виявили у будинку дядька Венса в Оклахомі тіла двох розстріляних людей.

Влада оголосила Майкла Венса у розшук як особливо "небезпечного злочинця". Він описується як кремезний чоловік зростом 180 см і вагою 96 кілограмів. Чоловік нещодавно вийшов із в'язниці, попереджається, що він "має хворобу і може спробувати її поширити".