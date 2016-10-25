На дні Чорного моря знайдено понад 40 кораблів Османської та Візантійської імперій

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на Daily Mail.

Фахівці Чорноморського проекту підводної археології досліджували морське дно за допомогою новітнього глибоководного обладнання, що дозволяє здійснювати зйомки на глибині 1,8 тис. м, фіксувати всі геофізичні показники і сканувати морське дно в радіусі декількох кілометрів.

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Один з апаратів зробив 3D-знімки у високій роздільній здатності, за яким ссследователи отримали деталі обшивки розбитих кораблів і зняли їх остови.

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Археологи відзначають, що завдяки низькому вмісту кисню кораблі, що відносяться до античної епохи, відмінно збереглися.

Пошуки проводилися у відповідності з картою давніх маршрутів, які з'єднували Візантію з сусідніми державами.