Уряд Сирії відкинув пропозицію ООН щодо припинення боїв в Алеппо

Пропозиція передбачала збереження влади опозиції у східних районах міста після виведення звідти сил повстанців, передає Русская служба Би-би-си.

Читайте такожАвіаудар по лікарні в Алеппо: Associated Press опублікувало відео з камер спостереження

Сьогодні спеціальний посланник ООН Стефан Де Містура прибув у Дамаск для спроби ще раз домогтися укладення миру в країні. Його пропозиції, як повідомив міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем, включають створення автономної адміністрації в районах, які утримуються опозицією. Разом з тим Муаллем назвав цю пропозицію порушенням національного суверенітету Сирії.

За даними розташованого в Британії Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, не менш як 130 людей загинули на сході Алеппо після відновлення авіанальотів і обстрілів у вівторок, 15 листопада.

Сирійська цивільна оборона, також відома під назвою "Білі каски", повідомила, що тільки в суботу по східній частині Алеппо було нанесено 180 авіаударів.

У неділю, за тими самими повідомленнями, на район аль-Сахур були скинуті бочкові бомби. Серед загиблих була родина з шести осіб, які, за словами місцевих лікарів, задихнулися від хлорину, яким була начинена одна з бочкових бомб.

Як повідомлялося, 18 листопада в ООН заявили, що в східній частині Алеппо на складах ООН закінчилися запаси продовольства. Гуманітарні співробітники організації не можуть потрапити у східні райони Алеппо, в яких проживають близько 275 тисяч осіб.

Крім того, в результаті нанесених по східному Алеппо авіаударів повністю зруйновані всі лікарні.

Як випливає з доповіді генсека ООН Пан Гі Муна про гуманітарну ситуацію в Сирії, східний Алеппо є одним із 16 населених пунктів у Сирії, які перебувають в облозі. Загалом в умовах блокади у країні проживають понад 970 тисяч осіб.

У звіті також наводяться дані Управління верховного комісара ООН з прав людини про жертви серед цивільних осіб у жовтні. За його даними, за минулий місяць у Сирії загинуло понад 400 цивільних, більшість з них – унаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів.