Мусульмани вимагають вибачень від Папи Римського

Представники мусульманських організацій різних країн виступили з критикою слів Папи Римського Бенедикта XVI, повідомляє AFP.

Мусульманським діячам не сподобалися слова з теологічної лекції Тата, з якою він виступив у Баварії в університеті Регенсбурга. Зокрема, глава католицької церкви сказав, цитуючи середньовічне візантійське джерело: "Розглядаючи, що нового приніс Мухаммед, ми побачимо тільки зле і нелюдяне, таким є його заклик до поширення віри мечем".

У відповідь на це глава французької ради у справах мусульманської релігії (Conseil Français du Culte Musulman) Даліл Бубакер (Dalil Boubakeur) заявив: "Ми сподіваємося, що католицька церква негайно пояснить свою позицію, визнавши, що вона не змішує іслам... і ісламізм, який є не релігією, а політичною ідеологією".

Керівник турецького урядового комітету у справах релігії Алі Бардакоглу (Ali Bardakoglu) назвав слова Папи сповненими "ворожості і злості".

Представники релігійних організацій, урядових і громадських інституцій Кувейту, Єгипту, Алжіру, Марокко та інших мусульманських країн також зажадали вибачень і пояснень від керівництва католицької церкви.

Керівник прес-служби Ватикану Фредеріко Ломбарді відповів на цю критику, заявивши, що Бенедикт XVI поважає іслам, але не сприймає насильство, мотивоване релігією. "Безумовно, що в наміри Святого отця не входило глибоке дослідження джихаду і ісламського світогляду в цій ділянці, ще менше він хотів образити почуття віруючих мусульман", - сказав Ломбарді.

Лента.ру