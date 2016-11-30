Створення оборонного фонду ЄС: Єврокомісія затвердила план

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, план був схвалений сьогодні, 30 листопада.

Крім того, планом дій передбачено ряд заходів, спрямованих на заохочення країн-членів ЄС витрачати більше коштів на спільні оборонні кампанії, посилення безпеки громадян і розвиток конкурентної та інноваційної промислової бази.

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у цьогорічній промові «Про стан Союзу» наголошував на важливості побудови сильної Європи, яка може захищати та оберігати своїх громадян у ЄС і за його межами, а цієї мети неможливо досягнути без інновацій та вкладення ресурсів у європейську оборонну промисловість. Ухвалений Європейський план дій з оборони є втіленням цього бачення, додали у представництві.

Єврокомісія пропонує створити оборонний фонд для підтримки інвестицій у спільні дослідження та створення обладнання і технологій, збільшення обсягів інвестицій у малі та середні підприємства, стартапи, компанії середньої ринкової капіталізації, та зміцнення єдиного європейського оборонного ринку.

Запропонований план включатиме два "вікна", що доповнюють один одного: "вікно досліджень" та "вікно можливостей", але у яких буде різна правова основа та різні джерела бюджетного наповнення.

Зокрема, через "вікно досліджень" фінансуватимуться спільні науково-дослідні роботи таких інноваційних оборонних технологій як електроніка, метаматеріали, зашифроване програмне забезпечення і робототехніка.

Єврокомісія вже запропонувала передбачити у проекті бюджету ЄС на 2017 рік 25 млн євро на оборонні дослідження й очікує, що ці бюджетні асигнування зростуть до 90 млн євро до 2020 року. Водночас, відповідно до багаторічних фінансових програм, Єврокомісія після 2020 року має намір запропонувати програму досліджень у галузі оборони з бюджетом у близько 500 млн євро на рік.

Також сказано, що "вікно можливостей" стане фінансовим інструментом, що дозволятиме країнам-членам ЄС спільно купувати певні активи, щоб зменшити їхню ціну. Це «вікно» повинно надавати можливість мобілізації близько 5 млрд євро на рік.