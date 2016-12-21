Російського посла вбив колишній охоронець Ердогана: турецькі ЗМІ опублікували фото

Про це повідомляє "Эхо.Москвы" з посиланням на турецькі ЗМІ.

Хоча вбивця російського посла Андрія Карлова не входив в команду, яка забезпечувала охорону Ердогана, він брав участь у поліцейських операціях із забезпечення безпеки президента.

Крім того, стала відома ще одна деталь – в ніч спроби державного перевороту в Туреччині — 15 липня – Алтинташ відпросився з роботи через те, що нібито хворий. Чим саме він займався, невідомо.

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Як пише ТАСС з посиланням на газету «Міллієт», поліція з'ясувала, що 22-річний вбивця російського посла протягом декількох днів проводив розвідку на місці майбутнього замаху. В номері готелю і його будинку була знайдена література про «Аль-Каїду» та організацію ФЕТО, пов'язаної з проповідником Фетхуллахом Гюленом.

Після замаху на російського посла Алтинташ відпустив усіх відвідувачів галереї. Штурм провели двоє бійців поліцейського спецназу, які і застрелили вбивцю.

В рамках розслідування вбивства Андрія Карлова вже були затримані 13 осіб. Приблизно половина з них була затримана в рідній провінції Алтинташа.