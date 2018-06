Смерть Джорджа Майкла: світ переживає втрату одного з найуспішніших поп-виконавців (фото, відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя. Як відомо, музикант раптово помер у своєму будинку в графстві Оксфордшир в неділю ввечері.

Шанувальники по всьому світу сповнені горем від звістки про смерть британського співака. У Великобританії люди ще з ночі несуть квіти до його будинку. Причиною смерті став серцевий напад.

Смерть Джорджа Майкла прокоментували і його колеги-музиканти. Так, співак Елтон Джон розповів, що знаходиться в глибокому шоці через новини про смерть Майкла. В Instagram артист опублікував повідомлення, в якому розповів, що втратив друга.

"О боже, ні... Я люблю тебе, Джордж... Спочивай з миром", - написав Роббі Вільямс в Twitter.

Oh God no ...I love you George ...Rest In Peace x