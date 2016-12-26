Смерть Джорджа Майкла: світ переживає втрату одного з найуспішніших поп-виконавців (фото, відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя. Як відомо, музикант раптово помер у своєму будинку в графстві Оксфордшир в неділю ввечері.

Шанувальники по всьому світу сповнені горем від звістки про смерть британського співака. У Великобританії люди ще з ночі несуть квіти до його будинку. Причиною смерті став серцевий напад.

Смерть Джорджа Майкла прокоментували і його колеги-музиканти. Так, співак Елтон Джон розповів, що знаходиться в глибокому шоці через новини про смерть Майкла. В Instagram артист опублікував повідомлення, в якому розповів, що втратив друга.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend the самим добрим, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Фото опубліковано Elton John (@eltonjohn) Дек 25 2016 в 3:24 PST

"О боже, ні... Я люблю тебе, Джордж... Спочивай з миром", - написав Роббі Вільямс в Twitter.

Oh God no ...I love you George ...Rest In Peace x — Robbie Williams (@robbiewilliams) December 26, 2016

Мадонна зазначила, що великий артист залишив світ.

Відео опубліковано Madonna (@madonna) Дек 25 2016 о 5:09 PST

Як відомо, у 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що тоді він був на межі життя і смерті, а через апарат штучної вентиляції легенів він міг втратити голос. Проте пізніше в тому ж році музикант оголосив про повне одужання.

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Джордж Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він розпочав у 1980-х роках у складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру. Всього музикант випустив шість сольних альбомів.

За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, у тому числі три премії "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.