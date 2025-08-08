За його словами, він бачить відповідні сигнали.

Російська війна проти України може бути заморожена "скоріше раніше, ніж пізніше", каже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як передає The Guardian, ця заява пролунала після розмови політика із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Туска, Київ дуже зацікавлений в тому, щоб у формуванні майбутнього перемир'я та миру взяла участь Європа. Мир у цьому регіоні має велике значення і для Варшави, адже він позитивно вплине на її власну безпеку:

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, замороження конфлікту - я не хочу говорити про закінчення війни, а про замороження конфлікту - може відбутися швидше, ніж пізніше. Є надія на це. Сьогодні закінчується термін ультиматуму. Президент Зеленський дуже обережний, але все ж оптимістичний".

Сам президент розповів, що під час телефонної розмови обговорив із польський прем'єром питання припинення війни, спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.

"Поінформував про розмову з Президентом Трампом та європейськими колегами. Обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху", - написав Зеленський у Telegram.

Політики погодилися, що перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Президент також закликав польську сторону допомогти українським студентами, яких зачепили деякі нормативні зміни в Польщі.

Ультиматум Трампа Росії

Як відомо, сьогодні спливає термін дії ультиматума президента США Дональда Трампа - він давав Москві 10 днів на досягнення припинення вогню, інакше обіцяв запровадити вторинні санкції проти тих, хто купує її енергоресурси.

Днями спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів у Кремлі зустріч із Путіним, яку Москва оцінила як корисну й конструктивну.

Дональд Трамп, у свою чергу, охарактеризував зустріч як "дуже результативну", хоча формальної домовленості про припинення бойових дій досягнуто не було.

Вашингтон хоче провести тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, тоді як Кремль оголосив, що їхній правитель готовий зустрітися лише з президентом Сполучених Штатів Америки.

