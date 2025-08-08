За продуктивністю він легко обходить Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra та інші топ-флагмани на Android.

У Китаї представили найпродуктивніший Android-смартфон на ринку. Бренд Vivo не просто випередив своїх конкурентів, а й встановив вкрай доступний цінник на топовий девайс.

Під капотом у iQOO Z10 Turbo+ знаходиться чипсет Dimensity 9400+, який виявився швидшим за Snapdragon 8 Elite. В Antutu смартфон набирає рекордні 3,26 млн балів. За словами виробника, це перший смартфон, що пропонує режим високої частоти кадрів 144 Гц у грі Valorant.

Крім рекордної продуктивності, новинка IQOO вирізняться просунутою системою охолодження і величезним акумулятором на 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт. На повну зарядку девайса піде всього 30 хвилин.

Також пристрій отримав 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1.5K і найактуальніші стандарти оперативної (LPDDR5X) і постійної (UFS 4.1) пам'яті. Є основна камера на 50 МП з оптичною стабілізацією, надширококутна на 8 МП і селфі-камера на 16 МП.

Базову версію iQOO Z10 Turbo+ на 12+256 ГБ оцінили у 2 299 юанів, $320 (~13 500 грн). Топова версія 16+512 ГБ коштує 2999 юанів (~17 300 грн). Дата глобального запуску поки не повідомляється.

Перші смартфони зі Snapdragon 8 Elite 2 на борту, серед яких Xiaomi 16, почнуть виходити у вересні. Чип обіцяє поліпшену енергоефективність і підтримку передових функцій ШІ.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

