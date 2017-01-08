Українців серед постраждалих у теракті в Єрусалимі немає – посол

16:31, 08 січня 2017
Світ
648 0

За попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих у теракті в Єрусалимі немає, однак зараз дані уточнюються. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на місці теракту / REUTERS

Про це каналу "112 Україна" повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

"За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані", - заявив Надоленко.

Посол повідомив, що за кермом вантажівки перебував араб з ізраїльським посвідченням особи.

Читайте такожТеракт в Єрусалимі: у мережі з’явилося відео моменту наїзду на людей

Як повідомляв УНІАН, у неділю вантажівка із палестинцем за кермом врізалась в пішоходів на популярній набережній в Єрусалимі, внаслідок чого загинули чотири людини.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо. За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт в Єрусалимі
Теги: #Ізраїль#теракт#Єрусалим