Українців серед постраждалих у теракті в Єрусалимі немає – посол

Про це каналу "112 Україна" повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

"За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані", - заявив Надоленко.

Посол повідомив, що за кермом вантажівки перебував араб з ізраїльським посвідченням особи.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю вантажівка із палестинцем за кермом врізалась в пішоходів на популярній набережній в Єрусалимі, внаслідок чого загинули чотири людини.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо. За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.