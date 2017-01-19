У Кремлі напередодні інавгурації Трампа заявили про готовність до скорочення ядерних озброєнь
Кремль в четвер оскаржив заяву президента США Барака Обами щодо небажання РФ виконувати умови договору про скорочення ядерних озброєнь, заявивши, що Росія завжди була готова розглянути питання стосовно пропорційного скорочення в своєму арсеналі.
Про це повідомляє Reuters.
"Російська сторона завжди виступала за пропорційний і справедливий процес ядерного роззброєння", – заявив журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков під час телефонній конференції. "Він (процес ядерного роззброєння – ред.) не може бути непропорційним", – додав Пєсков.
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Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама на останній прес-конференції в якості лідера заявив, що росіяни продемонстрували небажання вести перемовини з приводу ядерного роззброєння.
Нагадавши про договір СНО-3, який був підписаний в Празі в 2010 році, Обама заявив: "Я говорив президенту Росії, що готовий до подальших кроків, але росіяни не бажали вести переговори".