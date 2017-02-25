ЄСПЛ вимагає від Росії відповісти на скаргу про незаконне ув'язнення опозиціонера

"Тільки що ми отримали відповідь з ЄСПЛ про те, що наша скарга прийнята", повідомила один з адвокатів Дадина Ксенія Костроміна. За її словами, "суд зобов'язав Росію дати відповідь за цією скаргою не пізніше майбутнього понеділка, тобто 27 лютого", передає РБК.

25 лютого адвокати Дадина направили звернення до ЄСПЛ зі скаргою на те, що їхнього підзахисного незаконно утримують в колонії № 5 в Алтайському краї. Про це написала дружина Дадина Анастасія Зотова в Твіттері, передає Крим.Реалії.

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Адвокати Дадіна закликали ЄСПЛ втрутитися в «екстренну ситуацію». Аналогічні звернення вони також направили в Федеральну службу виконання покарань і Генпрокуратуру Росії.

Громадська наглядова комісія (ОНК) Алтайського краю оголосила про намір здійснити позапланову перевірку колонії з метою з'ясувати причини утримання Дадіна.

У ОНК підкреслили, що в колонії більше немає підстав утримувати Дадіна, незважаючи на те, що постанову Верховного суду Росії про звільнення активіста ще не доставлено.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Конституційний суд Росії визнав законною статтю 212.1 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає кримінальну відповідальність у разі, якщо тричі за півроку були порушені правила проведення мітингів.

Конституційний суд виніс це рішення за скаргою громадянського активіста Ільдара Дадіна, який став у 2015 році першим росіянином, засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу, що передбачає до п'яти років позбавлення волі за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів».

Дадіна визнано політв'язнем, оскільки кримінальне переслідування здійснюється виключно у зв'язку з ненасильницьким здійсненням права на свободу зборів, за звинуваченням у правопорушенні, подія якого була відсутня, з порушенням права на справедливий судовий розгляд і застосуванням непропорційного осудному діянню утримання під вартою.

15 січня 2015 року Дадіна було затримано на Манежній площі в Москві під час акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Дадіну було висунуто звинувачення за статтею 212.1 КК (неодноразове порушення порядку проведення мітингів), його було засуджено до 2,5 років позбавлення волі. У колонії активіст неодноразово піддавався тортурам.

Amnesty International визнала Дадіна в'язнем совісті.

22 лютого Верховний суд Росії виніс рішення вирок Дадіну скасувати й закрити порушену стосовно нього кримінальну справу.