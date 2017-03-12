Трамп передумав: призначеного Обамою прокурора Манхеттена несподівано звільнили

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, міністерство юстиції США 10 березня провело телефонні розмови з усіма 46 федеральними прокурорами, які були призначені за колишньої адміністрації і ще не покинули свої пости, у тому числі прокурора Південного округу Нью-Йорка Пріта Бхарару. Всіх їх попросили написати заяви про звільнення. У мін'юсті відзначили, що решта 47 з 93 прокурорів, призначених попередньою адміністрацією, вже звільнилися добровільно.

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"Я не подавав у відставку. Тільки що мене звільнили", - написав Бхарара в суботу в особистому Твіттер-акаунті, який він завів лише в лютому.

"Робота на посаді прокурора Південного округу Нью-Йорка завжди буде найбільшою честю у моєму професійному житті", - додав Бхарара.

Повідомлення про те, що Бхарару попросили подати у відставку, було несподіваним, так як в кінці листопада обраний президент зустрічався з ним у Трамп-Тауер і попросив продовжити роботу.

Як правило, призначені попереднім президентом країни керівники 94 окружних прокуратур йдуть у відставку після вступу на посаду нового глави Білого дому. Втім, не кожна нова адміністрація просить піти у відставку всіх прокурорів одночасно, хоча і подібні випадки в недавньому минулому були.

Пріт Бхарара був чи не найбільш помітним з федеральних прокурорів. Популярність йому принесла низка корупційних справ, які він вів, і гучні судові процеси у сфері бізнесу.

У 2013 році він виграв справу проти хедж-фонду SAC Capital Advisors. Хедж-фонд Стівена Коена тоді визнав провину в шахрайстві з цінними паперами і погодився виплатити рекордний штраф у розмірі 1,8 млрд доларів. Після завершення судового розгляду SAC був змушений припинить діяльність у сфері інвестиційного консалтингу.

З літа 2016 року Бхарара вів розслідування відносно мера Нью-Йорка Білла Де Блазіо, якого запідозрили в корупції в ході передвиборної кампанії 2013 року.

У числі справ Бхарари був судовий розгляд проти кіпрської компанії Prevezon Holding, що належить Денису Кациву, сину віце-президента держкорпорації РЖД і колишнього глави Мінтрансу Московської області Петра Кацива.

Як стверджував Пріт Бхарара, через компанії Кацива-молодшого відмивалася частина грошей, викрадених у 2007 році з російського бюджету з допомогою великомасштабної афери, в якій були замішані співробітники правоохоронних органів Росії.